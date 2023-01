1 Geht es nach dem Gemeinderat und der Stadt, soll der Schlachthof in Rottenburg nicht erhalten werden. Eine Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt ein. Foto: Begemann

Der Bürgerentscheid zum Schlachthof in Rottenburg steht kurz bevor und manche im Wahlkampf getroffene Aussage könnte Verwunderung auslösen. Die Seriosität sollte im besten Interesse für das Tierwohl und die Landwirte gewahrt werden, meint Redakteur Daniel Begemann.















Link kopiert

Rottenburg - Noch wenige Tage sind es bis zum 22. Januar, an dem die Rottenburger in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Schlachthofs abstimmen dürfen. Entsprechend heiß ist die letzte Phase des Wahlkampfs zwischen der Bürgerinitiative (BI), die sich für den Erhalt einsetzt, und dem Gemeinderat sowie der Stadt, die sich lieber am Gärtringer Schlachthof beteiligen möchten.