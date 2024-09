Rottenburger ruft Allah an: Bei seiner Verhaftung zitiert er den Koran

Rottenburger ruft Allah an

1 Ein 33-Jähriger aus Rottenburg ist am Landgericht Tübingen wegen seines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Foto: Daniel Begemann

Im Polizistenprozess gegen einen 33-jährigen Mann aus Rottenburg muss ein Dolmetscher dem Tübinger Landgericht helfen. Auf den Bodycam-Aufnahmen der Polizei spricht der Mann immer wieder arabisch. Drückt er seine Angst vor der Polizei aus?









Zwei Polizisten werden am Tübinger Hauptbahnhof schwer verletzt, als sie den 33-Jährigen Angeklagten im September vergangenen Jahres auf den Gleisen festnehmen müssen. Polizisten und mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn beleidigt er damals auf Deutsch. Doch auch französische und arabische Sätze fallen laut Zeugen. Was sagt der Mann, der bis zum Alter von 22 Jahren in Gambia lebte und 2014 nach Deutschland einreiste?