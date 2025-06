Im Rahmen der „Internationalen Rottenburger Orgelkonzerte 2025“ ist Münsterkantor Joachim Neugart aus Neuss zu Gast.

Im zweiten Konzert der Reihe am Sonntag, 15. Juni, um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Moriz in Rottenburg präsentiert der vielseitige Musiker, Dirigent und Konzertsolist Orgelwerke von Georg Böhm, Dietrich Buxtehude, Nicolas de Grigny und Johann Sebastian Bach.

Die Orgelwerke stehen in Verbindung mit den Lebensdaten des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach und zeichnen eine Wegstrecke seines Lebens musikalisch nach: 1700 wird Johann Sebastian Chorknabe an der Michaelisschule in Lüneburg und Schüler Böhms, 1705/1706 weilte er für mehrere Monate bei Buxtehude in Lübeck, 1708 entstand in der für die Orgel fruchtbaren Weimarer Zeit das „Orgelbüchlein“ und eine Abschrift des „Livre d’orgue“ von Grigny und schließlich wird Bach 1723 neuer Thomaskantor und „director musices“ in Leipzig.

Mit 16 Jahren mit dem Orgelstudium begonnen

Joachim Neugart begann im Alter von 16 Jahren mit dem Orgelstudium. Nach ersten Wettbewerbserfolgen bei „Jugend musiziert“ als Schüler von Domorganist Leo Krämer in Speyer, absolvierte er ein Studium der Kirchenmusik an der Musikhochschule Saarbrücken mit dem Hauptfach Orgel bei Professor Andre Luy (Lausanne). Nach erfolgreicher Teilnahme an Wettbewerben in Brügge und München wurde er 1988 als Münsterkantor an das romanische Quirinusmünster in Neuss berufen. Hier ist er für die Leitung der Chöre sowie die Orgelmusik in Liturgie und Konzert zuständig. Er ist künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Orgelsommer Neuss“. Zahlreiche CD-Einspielungen und Rundfunkaufnahmen geben Zeugnis von Joachim Neugarts künstlerischer Tätigkeit. Ein wesentliches Anliegen seiner Arbeit ist ihm neben der Pflege der Orgelwerke von Bach die Improvisation und die Beschäftigung mit Orgelmusik der Moderne.

Von 1994 bis 2001 hatte er einen Lehrauftrag für Dirigieren an der Kirchenmusikschule „St.-Gregorius-Haus“ in Aachen. Seit 1999 ist er Dirigent des „Neusser Kammerorchesters“ und seit 2002 Dirigent des „Schönhausenchor Krefeld“. Darüber hinaus wirkte er lange Jahre als Professorenvertreter im Fach Chorleitung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Konzertreisen führten Joachim Neugart in nahezu alle europäischen Länder, in die USA, nach Australien und Neuseeland. Vielfach konzertierte er auf Einladung der „Choral Arts Society Tokyo“ mit der Triphony Hall in Tokyo. Er wurde als Dirigent mehrfach beim Theatersommer in der Goethestadt Bad Lauchstädt bei Opernproduktionen als musikalischer Leiter engagiert, so unter anderem für die Oper „Acis und Galatea“ von Georg Friedrich Händel.

Chorleiterkurse in Deutschland und Japan sowie CD-Einspielungen als Dirigent und Organist geben darüber hinaus Zeugnis von Joachim Neugarts vielseitiger musikalischer Tätigkeit.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten

Weitere Informationen unter: www.kirchenmusik-hochschule.org

Die weiteren Konzerte

Drittes Konzert, 6. Juli:

„Soli Deo Gloria“, Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Stefan Palm, Orgel.

Viertes Konzert, 13. Juli:

„Sommerliche Orgelmusik“, mit improvisierten Choralbearbeitungen über Sommerlieder sowie Werken von Albinoni, Lemare, Seifen und Piazolla Ruben Sturm, Orgel.

Fünftes Konzert, 20. Juli:

„Rising Star - Junger Künstler“, Aaron Triebler, Orgel.

