Unter dem Titel „Rising Star – Junger Künstler“ ist Aaron Triebler aus Hannover zu Gast.

Aaron Triebler präsentiert in einem virtuosen Programm am Sonntag, 20. Juli, um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Moriz in Rottenburg Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (unter andrem Präludium und Fuge in D-Dur), Alfred Hollins (Concert Ouverture Nr. 2 in c-Moll), Louis Vierne (Fantasiestücke) und Marcel Dupré (Präludium und Fuge in g-Moll, op. 7), wie es in einer Mitteilung heißt.

Musikalischen Weg beginnt mit fünf Jahren am Klavier

Aaron Triebler stammt aus Hannover und begann seinen musikalischen Weg mit fünf Jahren am Klavier, der mit 13 Jahren durch die Orgel ergänzt wurde. Mit 16 legte er die kirchenmusikalische C-Prüfung (für Orgel und Chorleitung) im Bistum Hildesheim ab. Bei den Bundeswettbewerben „Jugend musiziert“ ist er vielfacher Preisträger in diversen Kategorien gewesen. Zudem begann er recht früh mit dem Kontrabassspiel. Mit dem Instrument konnte er in zwei Auswahlensembles des Landes Niedersachsen mitwirken: Niedersächsisches Jugendsymphonieorchester und Landesjugendensemble Neue Musik.

Nach der Aufnahme in das Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH), erhielt er im Rahmen eines Jungstudiums bei Professor Emmanuel Le Divellec (Hannover/Basel/Paris) Unterricht im Fach Orgel. Nach einem Lehramtsstudium (Orgel bei Professor Le Divellec), studiert er ab dem kommenden Semester Kirchenmusik an der dortigen Hochschule.

Meisterkurse bei mehreren Professoren belegt

Meisterkurse bei den Professoren Martin Sander, Tomasz Adam Nowak, Martin Schmeding, Martin Sturm und Oliver Latry gaben neue Impulse. Durch ein Stipendium ermöglichte der DAAD („Deutscher Akademischer Austauschdienst“) einen Studienaufenthalt im Fach Orgel (unter anderem bei Yoann Tardivel) im französischen Toulouse. Neben dem Studium konzertierte Aaron Triebler schon früh an großen Orgeln; des Weiteren ist er in Hannover und Umgebung an verschiedenen katholischen und evangelischen Kirchen als Organist tätig. Gerngesehen ist er auch als Continuopartner (Orgel, Cembalo). In der verbleibenden Zeit spielt er in verschiedenen Orchestern Kontrabass, unter anderem im Symphonieorchester Hannover.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Durchführung der Reihe wird am Ende des Konzertes gebeten.