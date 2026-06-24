Rottenburger Neckarfest: Totholz kommt weg, Flöße landen an

Morgens um 7 im Schänzle: Die Stadt rüstet sich fürs Neckarfest. Die einen stochern, die anderen klettern die Bäume hoch.

Nicht nur Menschen leiden unter der Hitze. Auch den Eichen im Rottenburger Schänzle ist es zu heiß und zu trocken. Baumdicke Äste sind nur mehr Totholz. Dominik Scherbacher, der mit Klettergurt und Werkzeug in die Baumkrone geklettert ist, setzt die Motorsäge an. Vor dem Neckarfest, das am Freitag beginnt, sichten die Technischen Betriebe Rottenburg und das Team von Sebastian Julmis Firma Lebensbaumart noch einmal besonders gründlich die Bäume im Schänzle, damit kein abgestorbener Ast auf die Festbesucher herabstürzt.

Bereits morgens um 7 Uhr wird gearbeitet Selbst frühmorgens um 7 Uhr ist die Kraxelei im Baum dieser Tage eine schweißtreibende Arbeit. Keine Sorge, flachst Sebastian Julmis. Sie schneiden nur das Totholz weg, keine Äste mit schattenspendendem Laub.

Ein Lastwagen rollt auf die alte Rollschuhbahn und hält neben dem Beach-Volleyball-Feld. Auf dem Hänger: eine ganze Batterie an Dixi-Klos. Den Hecken-Pinklern wird das am Neckarfest-Wochenende wohl dennoch keinen Einhalt gebieten.

Arne Bailer (links) und Jan Laauser von der Zimmerei Eckert stochern das erste Floß zum Biergarten beim Rottenburger Bürgerwachheim. Foto: Angelika Bachmann

Es ist kurz vor 8 Uhr, als sich das erste Floß unter der Josef-Eberle-Brücke hindurchschiebt. Besser: hindurchgeschoben wird. Denn der Neckar dümpelt vor sich hin, Strömung: Fehlanzeige. Die Zimmerer, die die Flöße auf der Wendeplatte beim Hagenwört zusammengebaut und dort ins Wasser gelassen haben, müssen die insgesamt zehn Flöße an diesem Tag mithilfe von Stocherstangen an ihre Anlegeplätze links und rechts der Josef-Eberle-Brücke befördern. Eine Stunde haben sie für die gut einen Kilometer lange Strecke gebraucht.

Flöße werden nicht bewirtet

Bis Freitag sind die Flöße noch abgesperrt. Beim Neckarfest sind sie ab Freitag für die Besucher mit Bänken bestückt, werden aber nicht bewirtet. Anders als an den Rottenburger Floßtagen nach dem Neckarfest. Vom 30. Juni bis 4. Juli, können die Flöße bei der WTG für private Feiern gebucht werden.