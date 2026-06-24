Rottenburger Neckarfest: Totholz kommt weg, Flöße landen an

Morgens um 7 im Schänzle: Die Stadt rüstet sich fürs Neckarfest. Die einen stochern, die anderen klettern die Bäume hoch.
Nicht nur Menschen leiden unter der Hitze. Auch den Eichen im Rottenburger Schänzle ist es zu heiß und zu trocken. Baumdicke Äste sind nur mehr Totholz. Dominik Scherbacher, der mit Klettergurt und Werkzeug in die Baumkrone geklettert ist, setzt die Motorsäge an. Vor dem Neckarfest, das am Freitag beginnt, sichten die Technischen Betriebe Rottenburg und das Team von Sebastian Julmis Firma Lebensbaumart noch einmal besonders gründlich die Bäume im Schänzle, damit kein abgestorbener Ast auf die Festbesucher herabstürzt.