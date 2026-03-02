Rottenburger Musikschule: Bühne frei für Musik und Bildung

Im Erdgeschoss der Kindergarten Gut-Betha, darüber die Räume der Musikschule, unterm Dach ein Konzert-Raum: Am Samstag wurde der 14 Millionen Euro teure Neubau gefeiert.
In Festreden ist ja immer viel davon die Rede, was sein soll: in dem Gebäude, zu dessen Eröffnung an diesem Tag alle zusammengekommen sind. Beim Einweihungsfest der Rottenburger Musikschule und des Kindergartens Gut-Betha an der Sprollstraße zeigte sich gleich beim ersten Auftritt auf der Bühne, dass hier schon geschieht, was später in Worten beschworen wurde: Hier treffen sich Menschen, um gemeinsam Freude an Musik zu haben.