Wer am Sonntag Rottenburg besuchte, der hatte erst einmal ein Parkplatzproblem – denn alle Parkhäuser waren belegt, freie Parkplätze Mangelware.

Doch in der Innenstadt konnte man dann umso schöner shoppen und auch schlemmen – der Goldene Oktober lockte mit vielerlei Attraktionen, Sonderangebote und auch Schnäppchen. Zudem gab es einen Regionalmarkt, der ebenfalls in der Innenstadt viele Besucher anlockte.

Bummeln, Schauen und Stöbern war aber auch beim verkaufsoffenen Sonntag angesagt – von Büchern, druckfrischen Kalendern bis hin zu neuster Mode für Sie und Ihn oder auch die Kids war alles dabei. Auf dem Marktplatz herrschte ständig ein dichtes Gedränge – dort konnte man sich an Biertischen ausruhen, etwas aus Keller oder Küche genießen und auch den Musikklängen einiger Ensembles lauschen.

Lesen Sie auch

Zuschauer freuen sich über Musik zum Frühschoppen

So konzertierte etwa zur Frühschoppenzeit der Musikverein Dettingen, und danach kam RoBlech auf die Bühne. Auch die Neckar-Music-Band des Hurgler musizierte zur Freude der Zuhörer. Beim Bretelles Laden-Café musizierte Frank Wekenmann, und an der Zehntscheuer gab es auch etliche Bastelaktionen für die Kinder – so konnten etwa Seifen selbst hergestellt werden, oder auch Kerzen aus Bienenwachs gestaltet werden. Zudem konnten die Kids Samenmurmeln für den Balkon oder den Garten kreieren.

Rund um die Zehntscheuer, bis hin zur Königsstraße war der große Regionalmarkt angesiedelt, auf dem es Äpfel, Zwetschgen, Birnen oder auch herbstliche Kürbisse gab. Doch auch die Produkte aus heimischem Obst, etwa Weine oder Hochprozentiges fanden reißenden Absatz.

Seit über 20 Jahren zeigen sich regionale Initiativen ebenso wie der Einzelhandel oder Dienstleister beim Goldenen Oktober. Stände in der Königstraße bis hinunter zur Zehntscheuer zeigten eine riesige Produktvielfalt – egal ob nun ein Duftpotpourri für die Duftlampe, ob Wollprodukte, Schals, Mützen oder Seife: Die Produktpalette war riesengroß. Der Goldene Oktober zeigte am Sonntag einmal wieder, dass er einer der vielfältigsten Märkte in der Umgebung ist.

Auch das Kinderangebot konnte sich sehen lassen – es gab ein Kinderkarussell, Seifenspiele sowie diverse Bastelaktionen auf dem Marktplatz oder aber an der Zehntscheuer. So war der Goldene Oktober natürlich wieder einmal ein toller Aktionstag für die ganze Familie und wurde auch für die Kleinsten zum tollen Erlebnis.

Initiativen und Vereine sowie Fachgeschäfte dabei

Auch Initiativen und Vereine präsentierten sich am Sonntagnachmittag – etwa rund ums Thema Energie und Klima. Klimagruppen zeigten sich dabei ebenso wie der Verkehrsverbund Naldo oder das Sanierungsmobil.

Nicht zuletzt konnten die Besucher in über 30 Fachgeschäften fündig werden – in der gesamten Fußgängerzone ließen sich die neusten Modekollektionen, Herbst- und Wintertrends oder auch Geschenkartikel – vielleicht sogar schon für Weihnachten – entdecken. Es gab auch Wohnaccessoires, Schokolade, Pralinen, Tee und auch Kaffee. Bei gemütlichen herbstlichen Temperaturen, und am Nachmittag dann sogar Sonnenschein, war der Goldene Oktober wieder einmal ein voller Erfolg. Organisiert und koordiniert wurde der Goldene Oktober von der WTG Rottenburg.