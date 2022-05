2 Vor Beginn der Staffel war bei den Eheleuten Glumac noch alles in Ordnung. Foto: RTL/Frank J. Fastner

Wenn diese Reue mal nicht zu spät kommt. Gloria Glumac schämt sich in der sechsten Folge des RTL-Reality-Formats über ihre Worte gegenüber Ehemann Nikola. Der ist beim nächsten Lagerfeuer erneut am Boden zerstört.















Link kopiert

Rottenburg - "Ich bin so eine schlechte Ehefrau", erkennt Gloria ihr Verhalten gegenüber Niko in der vergangenen Folge beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ als verletzend an. Nachdem dieser in den ersten Episoden des Beziehungstests auf der Insel Paros nackt mit den Verführerinnen in der Ägäis gebadet hatte, zahlte es ihm die 28-Jährige mit heftigen Worten zurück. So hübsch wie er sei, so dumm sei er eben auch, was noch zu den weniger schlimmen Beleidigungen gezählt werden kann.

Glorias verbale Ohrfeigen

Dem 25-Jährigen ist die verbale Ohrfeige Glorias in der Männervilla auf dem Silbertablett und – von RTL möglichst verletzend zusammengeschnitten – präsentiert worden. Daraufhin flossen Tränen bei beiden Rottenburger Eheleuten. Gloria plagt ein schlechtes Gewissen. Ihr sei durchaus bewusst, dass Niko wohl ihre Vorwürfe gehört hat. Das Format "Temptation Island" wäre schließlich darauf ausgelegt, die Paare aufs Äußerste zu testen.

"So viel Müll kam aus meinem Mund. Ich vermisse meinen Niko unglaublich." Die Stimmung bei der in Starzach aufgewachsenen 28-Jährigen kann auch nicht durch die Single-Männer aufgehellt werden. Die bekräftigen die Rottenburgerin selbstverständlich in ihrem Handeln – sind sie doch darauf aus, dass die Ehe der beiden in die Brüche geht. Aber: Selbstreflexion sei der erste Schritt zur Besserung, münzt Gloria postwendend diese Binsenweisheit auf sich um. "Ich werde mein Verhalten ab sofort ändern. Ich schäme mich für meine Worte."

Niko im Wechselbad der Gefühle

Ob diese Reue nicht zu spät kommt? Niko befindet sich in der Männervilla mitten im Wechselbad der Gefühle. Zwischen einer tränenreichen Nacht ob der Vorwürfe Glorias und der wilden Poolparty mit den Single-Frauen ist seine Gefühlsspanne riesig. "Ich bin tief in meiner Seele verletzt", erklärt der aus Serbien stammende 25-Jährige. Er wisse noch nicht, welche Konsequenzen das Mundwerk Glorias für die Ehe habe.

Kurz darauf ertönt auch schon wieder der Temptation-Sound – Moderatorin Lola Weippert kündigt das zweite Lagerfeuer an. Das entspannte Relaxen am Pool in den Villen hat also ein abruptes Ende. Gloria ist gleich wieder im Attacke-Modus: "Ich habe Angst, dass Niko richtig auf die Kacke gehauen hat." Niko stimmt in den Ton mit ein: "Ich bin gespannt, ob sie mich wieder beleidigt."

Temptation-Island hat bald Halbzeit

Das 14-tägige Experiment hat nun bald die Halbzeit erreicht und auch für die weiteren Paare ist unklar, ob die Verführer und Verführerinnen ihren Partnern nicht den Kopf verdreht haben. "Ich bin ein emotionales Wrack", berichtet Gloria vor den Ausschnitten über Nikos Treiben in der Männervilla. Doch es kommt nur halb so schlimm wie befürchtet: Die Rottenburgerin bekommt lediglich zu sehen, wie ihr Ehemann den Rücken einer Single-Lady mit Sonnencreme einschmiert und sich mit den Verführerinnen – wohlgemerkt in Badehose – im Pool austobt.

Gloria zeigt sich gefasst: "Das ist in Ordnung für mich. Ich habe die Ansprüche an meinen Ehemann heruntergeschraubt." Enttäuscht sei sie trotzdem. Weippert fragt nach, was denn mit dem Ehering passiert sei, den die 28-Jährige nach dem ersten Lagerfeuer abgelegt hat. "Der ist wieder dran", erzählt sie und beteuert ihre Liebe zu Niko erneut.

Lagerfeuer macht Niko sentimental

Dieser wird beim Lagerfeuer ebenfalls sentimental – hat gar ein Bild vom Kennenlernen mit Gloria in Österreich dabei, hält es verkrampft in der Hand und küsst es mehrmals. Liebesbeweis genug? Er sieht jedenfalls erneut, wie Gloria ihn verbal angeht. Beispiel gefällig: "Niko steht so auf Ärsche, weil er selber einer ist." Die Beleidigungen stammen aber bereits von Tagen zuvor – Gloria zeigte da noch keine Reue. Weiter meckert die 28-Jährige: "Ich bemuttere ihn nur und das will ich eigentlich nicht", spielt sie auf die schon mehrmals diskutierte These an, Niko würde sie ausnutzen, um in Deutschland seine Modelkarriere in Gang zu bringen.

Dieser Punkt sei auch Dauerthema, wenn die Eheleute streiten. Niko betone stets, er liebe Gloria gar nicht und wohne nur bei ihr, weil er keine andere Option habe. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb sich die beiden überhaupt bei "Temptation Island" angemeldet haben. Aber auch Niko nimmt das Lagerfeuer gelassener als bei der Premiere hin: "Ich habe damit gerechnet. Mein Herz wurde erneut gebrochen."

Abdus Küsse mit Verführerin schocken

Die weiteren Paare trifft es durchaus härter. Abdu hat beispielsweise seine Verführerin gar geküsst. Jessi, seine Freundin, ist entsetzt und will – so die Vorschau auf Folge sieben – in der Frauenvilla eine heftige Party machen. Gloria unterstützt ihre Leidgenossin und kündigt einen Lab-Dance an, wie sie ihn bereits mit Temptation-Island-Legende Calvin treiben wollte.

Das Fazit zu Folge sechs kann aber durchaus als Erfolg für die Zukunftschancen der Ehe Glumac angesehen werden. Beide bekennen sich zueinander und schwören ihre Liebe. Ob sich das am Ende der Staffel auch noch so darstellt – dahinter muss weiterhin ein dickes Fragezeichen gesetzt werden.