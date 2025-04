Rottenburger Bischof würdigt verstorbenen Papst: Trauer um einen guten Hirten

1 Bischof Klaus Krämer sagt, dass viele Menschen sich durch das von Papst Franziskus in einer krisenhaften Zeit ausgerufene Heilige Jahr 2025 unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ sehr bestärkt fühlen. Foto: Bild: Diözese Rottenburg-Stuttgart / Jochen Wiedemann

Mit Betroffenheit und tiefer Trauer reagiert Dr. Klaus Krämer, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, auf die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung starb.









Link kopiert



Am Ostersonntag nahm Franziskus noch an der Ostermesse im Vatikan teil, war mit dem Papamobil über den Petersplatz gefahren und hatte den Segen „Urbi et Orbi“ gespendet. „In den zwölf Jahren seines Pontifikats hat Papst Franziskus starke Akzente gesetzt, die noch lange weiterwirken werden“, würdigt Bischof Krämer die prägende Kraft des Verstorbenen. Vom ersten Tag an habe Franziskus so einen neuen Stil in der konkreten Ausübung des Papstamtes geprägt.