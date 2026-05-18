Rottenburger Bezirksimker: Eine Ausrottung ist nicht mehr möglich

Die Rottenburger Bezirksimker verteidigen ihre Honigbienen und sagen der Asiatischen Hornisse den Kampf an.
Die Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg rasant aus – und bereitet Imkern zunehmend Sorgen. Die Bezirksimker Rottenburg haben sich deshalb jüngst weitergebildet und kämpfen gegen die invasive Art an. „Ich habe in der Nähe meiner Bienen zwischen Dettingen und Weiler schon ein kleines Nest gesehen und das gemeldet“, berichtet Hobby-Imkerin Julia Scheuer. Wird die Sichtung bestätigt, kann sie die Asiatische Hornisse entfernen. „Sie ist leicht zu verwechseln mit der Europäischen Hornisse, aber ich bin mir sicher“, sagt Scheuer und zeigt Fotos.