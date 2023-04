1 Eitel Sonnenschein oder übler Streit – bei Gloria und Niko wechselt das minütlich. Foto: RTL

Bei „Prominent getrennt“ geht es auf das Ende zu. Das Ende der Sendung und der Nerven der teilnehmenden Ex-Paare. Wer schafft es ins Halbfinale und gewinnt damit die übrige Gewinnsumme von rund 38 000 Euro? Und bei welchem Paar funkt es in der Villa vielleicht doch wieder? Fragen, denen die Kandidaten teils tränenreich, aber meistens mit viel Gezeter auf die Spur zu kommen versuchen.

Gustav und Karina zum Beispiel. Die beiden dürfen sich in der aktuellen Folge ihre „Zeit zu zweit“ nehmen. So viel sei verraten: Sie verläuft tränen-, aber nicht besonders aufschlussreich. Denn weder Gustav noch Karina sind sich sicher, ob sie ein Liebescomeback starten sollen oder nicht. Für den Zuschauer hält das Ganze trotzdem eine Lektion parat: Ein ruhiges Gespräch bringt manchmal ungeahnte Gefühle ans Tageslicht, die man in einem Streit wohl niemals erkannt hätte.

Lektion gelernt?

Diese Lektion scheint bei Gloria aus Rottenburg noch immer nicht angekommen zu sein. Sogar als sie Nikola die Fußnägel schneidet, mosert sie herum. Und fragt sich, warum sie das überhaupt tut. Wobei an dieser Stelle zu ihrer Verteidigung anzumerken ist: Das fragten sich in dem Moment wohl alle Zuschauer.

So verhältnismäßig handzahm – wen mag es überraschen – bleibt die Rottenburgerin aber im Laufe der Sendung nicht. Beim Spiel „Wortschatz“, bei dem die Kandidaten das Lösungswort „Paartherapie“ (Zitat Gloria zu Niko: „Das ist das, was wir brauchen“) aus einzelnen Buchstaben legen müssen, geht es gut zur Sache. Wie üblich – Gloria brüllt, beleidigt und zetert, Niko geht in die Defensive. Für sie selbst offenbar ein zufriedenstellender Zustand, wie sie nach dem Spiel bilanziert: „Ich hatte einen Plan im Kopf und du hast genau das gemach.“ Ja, so kann man es auch sehen.

Tatsächlich aber hat diese Strategie, wenn man es denn so nennen möchte, Erfolg gehabt. Zumindest waren Gloria und Niko, die seinerzeit bei „Temptation Island“ bekannt wurden, nicht die langsamsten. Diesen wenig ruhmreichen Titel haben sich Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki erkämpft – und sind damit raus.

Männer müssen als Boote herhalten

Die gute Laune über den Einzug ins Halbfinale hält bei Gloria aber nur kurz. Als die Verbliebenen auf dem Sofa sitzen, scheint sie schon das bloße Vor- und Zurücklehnen ihres Noch-Gatten zur Weißglut zu bringen, weil der ihr damit die Sicht versperrt. Und das, obwohl doch ihr Erzfeind Jakub nun weg ist. Der bezeichnete Gloria zu guter Letzt noch als „Teufelsweib“.

Dieser Bezeichnung hätte Niko wohl im ein oder anderen Moment zugestimmt. Beispielsweise, als er vor dem Zubettgehen Zähne putzt und Gloria ihn drängt, doch endlich ins Bett zu kommen. In der ihr eigenen Freundlichkeit, versteht sich. Die Rottenburgerin schafft es sogar, den Satz „Ich hab hier einen Kaffee für dich“ am nächsten Morgen wie eine Drohung klingen zu lassen. Und vermutlich meint sie es auch so, denn kurz darauf geht es schon zum nächsten Spiel.

Dort müssen die Frauen ihre Ex-Partner in Folie wickeln, damit diese wie ein kleines Boot im Wasser schwimmen. Nun gilt es, Plastikteile aus dem Wasser zu fischen und wie mit dem eigenwilligen Boot an Land zu bringen, um sie dort zusammenzusetzen. Beim Geschrei der anderen Paare, insbesondere von Juliano und Sandra geht sogar das Gestreite von Gloria und Niko unter.

Raus sind am Ende Fabio und Marlisa. Für die Rottenburger heißt es: Halbfinale.