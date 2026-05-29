Rottenburger an der Spitze: Rino ist unter den besten 50 Eisdielen der Welt

Für den 48. Platz in der Weltrangliste der Organisation Gelato Festival World Masters erhielt Thomas Micolino eine Krone – so etwas wie den Michelin-Stern der Eiswelt.
Da schmatzt es ganz schön vor Freude, als Thomas Micolino die Trophäe mit Küssen bedeckt. Nun weiß er, dass es allen Grund dafür gibt. Die Zahlen sind da und es ist offiziell: Das Eiscafé by Rino aus dem schönen Rottenburg ist unter den besten 50 Eisdielen dieses Planeten. Platz 48 in der Weltrangliste des Gelato Festival World Masters.