Rottenburger an der Spitze: Rino ist unter den besten 50 Eisdielen der Welt

Für den 48. Platz in der Weltrangliste der Organisation Gelato Festival World Masters erhielt Thomas Micolino eine Krone – so etwas wie den Michelin-Stern der Eiswelt.

Da schmatzt es ganz schön vor Freude, als Thomas Micolino die Trophäe mit Küssen bedeckt. Nun weiß er, dass es allen Grund dafür gibt. Die Zahlen sind da und es ist offiziell: Das Eiscafé by Rino aus dem schönen Rottenburg ist unter den besten 50 Eisdielen dieses Planeten. Platz 48 in der Weltrangliste des Gelato Festival World Masters.

So geht die Erfolgsserie des Rottenburger Kreativ-Eis-Dealers weiter. Diese Woche flog er bereits nach Rom, um am Mittwoch einen ganz besonderen Preis entgegenzunehmen. Seine Eisdiele wurde mit einer sogenannten „Krone“ ausgezeichnet. „Das ist so etwas wie ein Michelin-Stern in der Eiswelt“, erklärt er. Die E-Mail mit der Ankündigung der Auszeichnung flatterte bereits vor einem Monat in seinen Posteingang.

Rangliste mit den besten Eisdielen der Welt

In Rom besuchte er die offizielle Verleihung und schenkte der Trophäe einen ordentlichen Schmatzer. Am Mittwoch wurde dann auch die offizielle Rangliste mit den besten Eisdielen der Welt veröffentlicht. 92 Punkte hat Micolino gesammelt. Das reicht für den 48. Platz.

Ganz überraschend kommt das hervorragende Abschneiden des Rottenburgers nicht. So schaffte er es dieses Jahr ins Finale der Eis-Weltmeisterschaft, das in Las Vegas ausgetragen wurde. Dort gewann er den „Kreativpreis“. Außerdem gewann er die deutsche Meisterschaft. Durch gute Platzierungen bei Wettbewerben erwirtschaftet man Punkte, die ins Ranking einfließen, erklärt Micolino am Telefon.

Im vergangenen Jahr landete er noch auf Platz 124. Jetzt prangt neben seiner Platzierung bereits der kleine Kranz, der für die Auszeichnung mit einer Krone steht.

Es kommen immer neue Ideen heraus

Bei der Verleihung in Rom konnte er übrigens bereits wieder Inspiration tanken. Viele der Ausgezeichneten kennt er bereits aus seiner Zeit in Las Vegas. „Es kommen immer neue Ideen heraus“, so Micolino.

Wurde denn wenigstens nach Veröffentlichung der Platzierung ordentlich gefeiert? Micolino: „Jetzt ist die Zeit zum Schaffa und nicht zum Feiern, aber vielleicht ein bisschen in den nächsten Tagen.“