Rottenburg Zwiebelbeeten nach überlieferten Rezepten

Das Kinderprogramm "Zwiebele" wurde von Patricia Kammerer und ihrem Team organisiert. So gab es etwa Henna-Tattoos, eine Dorfrallye und auch Bastel- und Spielangebote.

An einem Infostand wurden die Ergebnisse der Perspektive Schwalldorf aus der Zukunftswerkstatt vorgestellt. So gibt es mittlerweile einen Brötchenlieferservice. Weitere Aktionen wie das Erstellen und Herrichten eines Dorfbegegnungsraumes sind in Vorbereitung.