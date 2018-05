Rottenburg Zusammenleben geht nicht lange gut

Eines Abends will die Angeklagte einkaufen gehen, landet aber bei ihrem Bruder. "Wir haben uns verquatscht und ein wenig getrunken", sagt sie. Nachts um halb vier kehrt sie zurück in die Wohnung der Mutter, die aufwacht und ihre Tochter zur Rede stellt. Nach einer kurzen, heftigen Diskussion geht die Mutter zurück ins Bett. Plötzlich steht die Tochter am Bett, packt die hilflose Frau an den Armen und würgt sie am Hals, lässt aber auch schnell wieder los. An den Vorfall erinnern kann sich die Angeklagte jedoch nicht mehr. Sie selbst beteuert, direkt ins Bett gegangen zu sein.

Auch ein Ereignis wenige Tage später nimmt die Angeklagte komplett anders wahr als ihre Umwelt.

Nach dem Vorfall mit ihrer Mutter quartiert die Schwester die Angeklagte bei sich ein. Drei Tage lang hilft die Angeklagte ihrer Schwester, die eine Gaststätte in Rottenburg betreibt. Bei einer Halloweenparty eskaliert die Situation, die Angeklagte beleidigt anwesende Gäste anscheinend ohne ersichtlichen Grund und wirft mit Schimpfworten nur so um sich. Schließlich droht sie, sich eine Pistole zu besorgen und alle "fertig zu machen". Die Polizei beruhigt die vom Alkohol aufgeladene Situation und bringt die Angeklagte zum dritten Familienmitglied, dem Bruder. Auch diesen Vorfall sieht die Angeklagte anders. Sie fühlt sich von ihrer Schwester verraten, denn schließlich seien die anderen Gäste auf sie losgegangen und sie sei der Konfrontation nur aus dem Weg gegangen.

Dasselbe soll ein paar Tage später ähnlich abgelaufen sein. In einer anderen Rottenburger Kneipe treffen sich die Angeklagte und ihre Schwester mit ihren Bekannten zufällig wieder. Auch hier kommt es schnell wieder zu einer heftigen Konfrontation und Beschimpfungen.

Die Schwester hat genug und erstattet Anzeige, ein Näherungsverbot für die Angeklagte zu ihrer Mutter wird ausgesprochen, aber auch daran hält sie sich nicht. Die Angeklagte soll sogar einmal mit einem Baseballschläger auf der Terrasse der Mutter gestanden haben und gedroht haben, damit zuzuschlagen. An dieses Szenario kann sich aber die Mutter schon nicht mehr erinnern.

Urteil fällt heute

Mutter und Schwester sind sich aber einig: Die Angeklagte sei auf jeden Fall krank und ihr müsse geholfen werden. Seit Ende November ist die Angeklagte nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Sollte sie ihr Alkoholproblem in den Griff bekommen und die psychiatrische Behandlung langfristig Wirkung zeigen, würden Mutter und Schwester die Angeklagte auch wieder bei sich aufnehmen.

Ob dies möglich ist, wird sich bei der Fortsetzung des Verfahrens heute, Mittwoch, 9. Mai, entscheiden. Ab 10 Uhr wird da der psychiatrische Sachverständige seine Einschätzung abgeben und das Gericht zu einem Urteil kommen.