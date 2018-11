Rottenburg Zusammen kommen sie auf 120 Jahre Verantwortung

Insgesamt bringen es die ehemaligen Macher auf gut und gerne 120 Jahre, in denen sie in der Verantwortung ihrer Zünfte oder aber des närrischen Freundschaftsringes Neckar Gäu standen. Mit dabei sind: Günther Schweinbenz, langjähriger Vizepräsident der Ergenzinger Narren und Zunftmeister von 1989 bis 1993, Lothar Renner, von 1980 bis 1996 Zunftmeister der Narrenzunft Bad-Imnau, Klaus Ranft, von 1976 bis 1984 Zunftmeister der Narrenzunft Bierlingen und von 2003 bis 2018 Vizepräsident Neckar-Gäu, Karl Müller, Zunftmeister der Narrenzunft Mühringen von 1977 bis 1987, Karl-Heinz Schach, von 1976 bis 1993 Zunftmeister der Narrenzunft Felldorf und Ringpräsident Neckar-Gäu von 2003 bis 2016. Dazu gesellen sich noch die beiden langjährigen Narrenräte Wolfgang Raible von der Narrenzunft Ergenzingen und Hans Saile von der Narrenzunft Bad Imnau, der in Ragendingen beheimatet ist. Letzterer war unter anderem Trainer der erfolgreichen Imnauer Tanzgarden in den 80er-Jahren.

Vesper im "Waldhorn"

Bliebe lediglich noch zu erwähnen, dass die besseren Ehehälften der einstigen Narrenoberen natürlich ihre Männer nach Kräften unterstützt haben und natürlich auch ins jeweilige Narrenhäs schlüpften.