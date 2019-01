Rottenburg Zum Jahresausklang gibt es Weisen am Bandoneon und an der Gitarre

Rottenburg. Zum 27. Silvesterkonzert lud der Kulturverein Zehntscheuer am Silvesterabend in die Wallfahrtskirche Weggental. Volles Haus bescherte dem Kulturverein nicht zuletzt die Tatsache, dass sowohl ein Spitzenensemble verpflichtet werden konnte als auch ein wunderbares abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt wurde. Besondere Akzente setzten beim Konzert William Sabatier am Bandoneon und Friedemann Wutke an der Gitarre.