Rottenburg Zukunft liegt in Vorangehen und Veränderung

Deutschland muss Ausgaben für Sicherheit erhöhen

Erste und wichtigste Aufgabe sei, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verbessern. Dazu müsse Deutschland seine Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung langfristig von derzeit 1,2 Prozent auf zwei Prozent steigern. Zu Recht kritisierten andere Länder, dass "unsere Wirtschaft die Welt vor allem mit Autos überschwemmt." Es gehe nicht, nur zu verdienen, aber wenig zur Sicherheit beizutragen.

Ähnliches gelte für das Dubliner Abkommen. Nach dieser Vereinbarung zwischen EU-Staaten sind diejenigen Länder für die Asylverfahren zuständig, in denen die Flüchtlinge in die EU gekommen sind. "Ich habe mich schon immer gewundert, dass die anderen da zugestimmt haben", sagte Kauder. Denn wie sollen Flüchtlinge zuerst in Deutschland ankommen? "Bei uns müssten sie vom Himmel fallen", so Kauder. Daher sei es unumgänglich, dass Deutschland einen Beitrag über diese Vereinbarung hinaus leiste und beispielsweise Ländern wie Italien einen Finanzausgleich zukommen lasse.

Dringend müsse die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und der deutschen Wirtschaft in Zukunftsbereichen verbessert werden, so Kauder. "Wir sind bärenstark bei Autos, Elektro und Maschinenbau", sagte der CDU-Politiker. "Kleinkindschwach" hingegen sei die Wirtschaft in Internet und Technologie. Abhilfe könnten staatlich geförderte Technologiezentren bringen, etwa in Berlin oder in München, möglicherweise auch in Kooperation mit Frankreich. Anzusetzen gelte es aber schon früher. "Unsere Schulen haben eine Ausstattung wie im letzten Jahrhundert", sagte Kauder. Junge Leute werden nach seiner Ansicht zu wenig auf die Zukunft vorbereitet. Die liege im Vorangehen und in der Veränderung, nicht im Stillstand. Deutschland brauche Europa. Und dafür wünscht sich Kauder mehr Euphorie.