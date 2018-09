Rottenburg "Wir wären froh über jugendliche Helfer"

Besonders stolz ist er auf den treuen ehrenamtlichen Mitarbeiterstamm der Tafel Rottenburg. Zurzeit arbeiten rund 100 Menschen in der Tafel mit – ohne Lohn. Jeder arbeitet so viel und im zeitlichen Umfang mit, wie er kann. Viele Rentner engagieren sich bei der Tafel, weiß Diakon Stein, der sich mehr junges Engagement wünscht: "Wir wären froh über jugendliche Helfer oder junge Menschen, die sich hier engagieren." Positiv sei, dass es zu allen Rottenburger Schulen eine Verbindung und viele Kooperationen gebe. Der Stadtdiakon ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von elf, 13 und 15 Jahren. Er wohnt mit seiner Familie in Starzach-Bierlingen und arbeitet seit 14 Jahren in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Angefangen hat er bei der Schulstiftung der Diözese und war Vorstand es Familienerholungswerkes der Diözese bis zum Jahr 2017. Damals war er zuständig für drei Familienerholungsdörfer im Schwarzwald, am Bodensee und im Allgäu.

"Menschen helfen – Lebensmittel retten" ist das Motto der Tafel Rottenburg am Neckar. An die 2000 bedürftige Menschen werden derzeit über den Tafelladen versorgt, berichtet Stein, der in seiner Funktion als Diakon auch für die Tafel zuständig ist. In Deutschland landet rund ein Viertel aller verfügbaren Lebensmittel im Müll – ein Großteil dieser Waren wäre aber noch verzehrfähig. Gleichzeitig sind Millionen von Menschen von Armut betroffen, weiß Diakon Stein. Der 44-Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Tafelladen nach dem Rechten zu sehen, mit anzupacken und dafür zu sorgen, dass der Laden rund läuft.