Rottenburg "Wir brauchen mehr Sportstätten"

Beim besten Willen, ist der TVR nicht in der Lage, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch die Vollbelastung litt das Gebäude: Wasser kommt durch die Decke, jede Minute muss durchdacht werden, "darf die Gruppe tatsächlich um fünf Minuten überziehen?" Vorsitzender Klaus Maier appellierte mehr als deutlich: "Liebe Kommunalpolitiker, wir verspüren einen deutlichen Leidensdruck und hoffen, dass bei Ihnen ein deutlicher Handlungsdruck aufkommt. Wir brauchen mehr Sportstätten und Bewegungsräume!"

Ulrich Junginger (stellvertretender Vorsitzender des Sportkreis Tübingen) meldete sich zu Wort. Die Tübinger wüssten um der Grenzen, an die der TVR stoße, angeboten wird eine Kooperation, eine Seltenheit zwischen Tübingen und Rottenburg, aber wenn es um Sport geht, liege man auf der gleichen Linie.

Wirklich ein Rekordjahr

Jürgen Neu legte in einer Präsentation die Kassenbewegungen dar und antwortete sofort auf Fragen aus dem Publikum. Es sei ein kleines Polster vorhanden. Was mächtig in das Budget schlage, seien die neuen Bestimmungen bezüglich des Datenschutzes, es kostet Zeit, Platz und Geld für Mitarbeiter. (Man könnte darauf verzichten, so ein leiser Seufzer).

Oberbürgermeister Stephan Neher erklärte, dass er ist stolz auf den TVR sei, der "die Stadt in Bewegung" aktiv durch Programme unterstütze. Es war wirklich ein Rekordjahr, so seine Aussage. Lobend erwähnte er das Reha-Programm für ältere Menschen. Vor zehn Jahren entstand das Förderprogramm für Sport, zwischenzeitlich wurde die VoBa-Arena eingeweiht. Er sei sich bewusst, dass der Platz für die vielfältigen Programme an seine Grenzen stoße.

Im Kreuzerfeld sei eine neue, große Halle geplant, allerdings sei die Finanzierung sehr schwierig, da die Baupreise in die Höhe schießen. Für die Kommunalpolitiker sei es eine Herausforderung dieses Problem zu bewältigen. Seine Empfehlung: dran bleiben, eine Erweiterung des Sportparks ist der richtige Weg. Als bekennender Volleyball-Fan würde er sich über einen Spitzenplatz freuen, allerdings ist der Breitensport ebenso wichtig, es sollen nicht nur Leistungsgedanken im Vordergrund stehen, sondern der Spaß an der Bewegung.

Was nun folgte, war ein wahrer Regen an Ehrenmedaillen, Auszeichnungen und Abzeichen (siehe Info).

Eine seltene Ehrung bekam Dagmar Held, sie ist seit mehr als 30 Jahren Übungsleiterin im Koronarsport, zwischenzeitlich Abteilungsleiterin, sie wurde mit der goldenen Nadel mit Brillanten ausgezeichnet.

Michael Hagner ist seit 30 Jahren betreuender Arzt beim Koronarsport; er erinnerte sich an seinen Eintritt in den TVR 1958, damals habe der Beitrag im Monat 20 Pfennig gekostet, er bekam die Verdienstmedaille.

Manfred Alisch ist seit Jahrzehnten "Springer" beim TVR, er verdient Hochachtung und Dank für seine vielseitige Arbeit.

Für 70jährige Mitgliedschaft wurde Arthur Bökle geehrt.

60 Jahre Mitgliedschaft: Ansgar Baur, Karl Raidt und Karl Strobel

50 Jahre Mitgliedschaft: Hildegard Brück, Albert Ilg, Margarete Pfeifer, Gudrun Ritter, Tamara Ruckgaber, Josef Saile und Ingrid Schmid

40 Jahre Mitgliedschaft: Georg Bolz, Ursula Bürkle, Peter Evers, Thomas Freund, Anni Friedrichson, Joachim Holocher, Roland Löhle, Stephanie Nissel, Robert Rotim, Josef Schiebel, Albert Straub und Bernhard Ulmer

25 Jahre Mitgliedschaft: Julius Albrecht, Petra Bauer, Jürgen Brenner, Hans-Jürgen Gauert,

Alfons Geiger, Anne Haug, Harald Hentschel, Anton Hofmann, Ralf Hummel, Heiko Kächele, Christian Kündel, Doris Meergans, Ulrich Meergans, Sabine Meuter, Stefan Schmeckenbecher und Stephan Swacek