Rottenburg Wincent Weiss macht Lust auf Sommer Open-Air

Rottenburg - "Hallo, hier ist der Wincent", sind die ersten Worte am anderen Ende der Telefonleitung. Am "Du" kommt man bei einem der Shootingsstars der deutschen Musikszene nicht vorbei. Weiss, der sich selbst als schüchterner Typ bezeichnet, ist so etwas ein "Schwiegermutter-Liebling". Der nette Junge von nebenan, der aus dem hohen Norden plötzlich einer der Großen auf dem deutschen Musikmarkt ("Musik sein", "Feuerwerk") geworden ist.