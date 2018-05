Rottenburg Waldgeschichts-Forschung hat Lücken

Es stellte sich heraus, dass jede beteiligte Gruppe von den anderen Teilnehmenden lernen oder sich an deren Ansichten und Überzeugungen "reiben" konnte. Die zehn Fachvorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden engagiert diskutiert, in zahlreichen Wortmeldungen ergänzt und hinsichtlich ihrer Aussagen und Widersprüche kontrovers erörtert. Flankiert wurden sie durch eine Podiumsdiskussion und eine abschließende Exkursion in den Stadtwald Rottenburg (Rammert).