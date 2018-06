Rottenburg "Wächst die Einwohnerzahl, brauchen wir neue Betriebe"

Der Gemeinderat Rottenburg entscheidet dann in seiner Sitzung am 10. Juli, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Der Termin für den Bürgerentscheid wäre dann am Sonntag, 21. Oktober.

Die Stadtverwaltung werde die Zeit bis zum Bürgerentscheid nutzen und darüber informieren, wieso der Gemeinderat nach langen Beratungen und Arbeitsgruppensitzungen zu seiner Entscheidung kam, ein Gewerbegebiet in der Kernstadt auszuweisen.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: "Es war keine einfache Entscheidung, da es etliche Argumente gegeneinander abzuwägen galt. Es erscheint aber klar, dass Rottenburg im Vergleich mit anderen großen Kreisstädten in Baden-Württemberg ein weit unterdurchschnittliches Arbeitsplatzangebot bietet. Wächst die Einwohnerzahl weiter, brauchen wir auch neue Betriebe im Handwerk und der Dienstleistung, die den Bedürfnissen der Einwohner Angebote machen. Wir brauchen mittelständische Betriebe, die attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze anbieten. Wir brauchen Raum und Platz für mutige Menschen, die bereit sind in der Selbstständigkeit einen Betrieb zu gründen und mit ihrer Schaffenskraft einen wichtigen Beitrag zur Stadtgemeinschaft leisten."