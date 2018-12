Rottenburg Vokalensemble ist Saison-Highlight

Zum Abschluss der Konzertsaison konnte der Kulturverein Theodoro Anzellotti, einen der weltbesten Akkordeonspieler, für eine Matinée gewinnen. Am 4. Mai wird sich der Kulturverein an der Kulturnacht in Rottenburg beteiligen. Am 26. Juli wird es einen Open-Air-Jazz mit dem Saxofonisten Charles lloyd geben. Bei der Sommernachtsklassik am 27. Juli 2019 wird die Camerata Europeana konzertieren. Am 31. Dezember erwartet die Konzertbesucher das Silvesterkonzert mit dem Kammerorchester arcata Stuttgart in der Wallfahrtskirche Weggental. Der 32. Tag für Neue Musik wird ein Portrait des Musikers Gordon Kampe bieten.