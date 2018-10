Rottenburg Vierter Abschnitt ist inzwischen abgehakt

Rottenburg-Ergenzingen (kra). Eine äußerst positive Bilanz die Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule im Gäu in Ergenzingen betreffend, zogen am Dienstag Oberbürgermeister Stephan Neher, die neue Schulleiterin Barbara Raetz, Konrektor Konrad Scheit, Vertreter der städtischen Fachämter und Hannelore Renz als Vertreterin des Ortschaftsrates.