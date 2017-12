Rottenburg Vielfalt ist das Gebot

Dabei kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, dafür sorgten in erster Linie die örtlichen Vereine und Gruppen. Da boten unter anderem Narrenzunft, Sportverein, DRK-Ortsverein und der Verein für die Partnerschaft Ergenzingen-Gols das Beste aus Küche und Keller. Auch die katholische Kirchengemeinde brachte sich auf dem Markt mit Waren aus fairem Handel sowie Woll- und Stricksachen ein. Und die evangelische Kirchengemeinde bewirtete im Adolph-Kolping-Saal.

Wer Lust hatte, konnte am Samstagabend noch einen Lichtergottesdienst in der neu renovierten Heilig-Geist-Kirche besuchen und im Nachhinein Bilder von Meinrad Grammer bewundern, die dieser im Gotteshaus ausgestellt hatte. Natürlich hatte auch die Gemeinschaftsschule einen Stand aufgebaut und Gebasteltes von den Schülerinnen und Schülern präsentiert. Auch für die kleinen Besucher war bestens gesorgt. Es gab ein Kinderkarussell, das Theater am Torbogen aus Rottenburg bot an beiden Tagen im Vinzenz-Härle-Saal das Kindertheater "König Drosselbart" und unterm großen Weihnachtsbaum in der Ortsmitte stand auch Ponyreiten auf der Tagesordnung.

Für den weihnachtsmusikalischen Part sorgten an verschiedenen Stellen im Ort der Musikverein, die Fleckahuper der Narrenzunft, der Posaunenchor und Andreas Braun auf seiner Mundharmonika. Letztlich sei noch erwähnt, dass eine Damenriege aus der Ergenzinger Partnergemeinde Gols ihren Junggesellinenabschied auf dem Ergenzinger Weihnachtsmarkt feierte.