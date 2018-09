Rottenburg Vielfalt in zwei Gewerbegebieten

Rottenburg-Ergenzingen. Mittlerweile war es die Dritte Gewerbeschau, die in den beiden Gewerbegebieten "Ergenzingen Ost" und "Höllsteig" stattfand.

War es 2002 noch eine Gewerbeschau mit 35 Teilnehmern, verbunden mit einem Dorffest, waren bei der Gewerbepräsentation, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, im Jahr 2012 schon mehr als 60 Betriebe präsent. Am Sonntag präsentierten sich in den beiden Gewerbegebieten mit mehr als 45 teilnehmenden Betrieben zwar einige weniger als 2012, das hatte aber damit zu tun, dass etliche innerörtliche Betriebe nicht teilnahmen, da sie wohl den Aufwand scheuen, in die Gewerbegebiete umzuziehen. Da sich 2012 der verkaufsoffene Sonntag innerorts nicht bewährt hatte, fand dieser bei der diesjährigen Ausstellung nur in den Gewerbegebieten statt.

Was das Motto "Ergenzingen verbindet" betrifft: Zum dritten Mal in Folge gab es eine enge Kooperation zwischen Stadt – und Ortsverwaltung, den Betrieben und Dienstleistern in den Gewerbegebieten "Höllsteig" und "Ergenzingen Ost" sowie den örtlichen Vereinen. Letztere waren für das leibliche Wohl der Besucher zuständig, während die Verwaltung die Organisation übernahm. So konnten sich die Betriebe und Dienstleister voll auf ihre Präsentation konzentrieren.