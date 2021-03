1 Aktionsbündnis-Mitglied Siegfried Wollwinder-Schiller (von links), Landtagskandidatin der Linken Claudia Haydt und der Rottenburger Linken-Gemeinderat Emanuel Peter beim Spaziergang auf dem Flugfeld.Foto: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Flugfeld: Regionalverband will im Frühjahr Einsprüche der Bevölkerung behandeln / Linke vor Ort

Seit gut zwei Jahren wehrt sich das "Aktionsbündnis Flugfeld" gegen die Bebauung der freien Fläche zwischen Eutingen, Ergenzingen und Baisingen. In letzter Zeit, gerade über die Wintermonate, ist es etwas ruhiger um die Aktivisten geworden, doch mit den ersten Sonnenstrahlen und dem anstehenden Termin für die Landtagswahl bringt sich das Bündnis wieder in Erinnerung.

Rottenburg/Eutingen. Auf dem teils von Landwirten, teils von zwei Flugsportvereinen genutzten, 60 Hektar großen Areal, im Volksmund "Eutinger Flugplatz" genannt, soll nach dem Willen der Stadt Rottenburg und der Gemeinde Eutingen ein interkommunales Gewerbegebiet entstehen. Zumindest haben sich die Rottenburger ihren Anteil von 40 Hektar beim Regionalverband Neckar-Alb schon dafür reservieren lassen und auch der Eutinger Gemeinderat hält sich diese Option im Moment, nach einem Mehrheitsentscheid, noch offen.

Das Thema "Flächenversiegelung" soll wieder in die öffentliche Debatte

Am Samstagnachmittag ließen sich die Landtagskandidatin der Linken, die Tübingerin Claudia Haydt gemeinsam mit dem Rottenburger Gemeinde- und Kreisrat Emanuel Peter von Siegfried Wollwinder-Schiller aus Baisingen, einem der besten und engagiertesten Kenner des Geländes, über das weitläufige Areal führen. Sowohl Haydt als auch Peter sind der festen Überzeugung, dass das Thema "Flächenversiegelung" wieder in die öffentliche Debatte muss. Coronabedingt konnte dieser Termin zwar im Vorfeld kaum öffentlich beworben werden, doch der "Buschfunk" unter den Aktivisten funktioniert gut und führte dazu, dass sich eine größere Zahl an Interessierten am "Wachhäusle" der Nabu-Ortsgruppe Eutingen zum Samstagnachmittagsspaziergang traf.

Bevor man die rund einstündige Wanderung begann, bei der Wollwinder-Schiller auf die Besonderheiten dieses Areals mit seinen naturbelassenen Habitaten für so manche Vögel, Amphibien, Kleingetier und Nagern hinwies, begrüßte Peter die Besucher und fasste in einem kurzen Statement nochmals die wichtigsten Eckpunkte dieses umstrittenen Vorhabens zusammen.

Er erinnerte daran, dass der Beschluss des Regionalverbands vom 26. Mai vergangenen Jahres die Vorranggebiete Regionaler Grünzug und Regionale landwirtschaftliche Fläche in Vorbehaltsgebiete umwandelte. "Dies bedeutet, dass sämtliche Beschränkungen des Naturschutzes gegen eine Bebauung gestrichen wurden und jetzt soll auf dem Flugfeld ein neues, interkommunales Gewerbegebiet geplant werden, dass mit insgesamt 70 Hektar sogar dreimal so groß wie das Galgenfeld werden soll", verdeutlichte Peter die Auswirkungen dieses Beschlusses. Für ihn bedeutet dies eine Gefahr für die Naherholung der Bevölkerung ebenso wie für geschützte Vogelarten als auch für Zugvögel. Ebenso sieht Peter dadurch eine Gefahr für die Versickerung von Grundwasser der Bronnbachquelle und für Hochwasser bei Starkregen für Ergenzingen, weiter eine Gefahr für die Frischluftschneise im Neckartal bis nach Tübingen und nicht zuletzt eine Gefahr für die landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln in der Region.

Deshalb protestierten nicht nur der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Landesnaturschutzverband gegen diesen Beschluss, sondern auch 1750 Bewohner der Region auf Postkarten, die das Aktionsbündnis Flugfeld extra als Petitionsmöglichkeit beim Regionalverband verteilte. Der Regionalverband will jetzt im Frühjahr die Einsprüche der Bevölkerung behandeln.

Innovative, intelligente Lösungen, wie man Fläche besser nutzen könnte

Peter wusste von seinen Mitstreitern auch, dass viele von ihnen am Protest festhalten, denn überall im Ländle gehe der Flächenfraß unvermindert weiter. Als Beispiel führte er den Neubau der B 28 an. "Allein auf der Strecke zwischen Tübingen und Rottenburg wurden 39 Hektar dafür benötigt, davon waren 23 Hektar vorher landwirtschaftliche Nutzfläche" erklärte Peter. Für ihn und seine Partei, die Linken, steht fest, dass sie sich überregional mit anderen Initiativen gegen die Flächenversiegelung vernetzen werden, um so den Widerstand zu vergrößern. "Denn Boden ist endlich und die Grundlage für unsere Lebensqualität. Deshalb gilt für uns: Global denken und lokal handeln."

Auch seine Parteikollegin Claudia Haydt sprach sich für innovative, intelligente Lösungen aus, wie man Fläche besser nutzen könnte, denn eine regionale Kreislaufwirtschaft könne nur auf solch einer Basis umgesetzt werden. "Anstatt eine Industrieansiedlung in die freie Fläche zu klatschen, sollte man die Potenziale wie Flachdächer und ähnliches nutzen, anstatt nur immer mehr Flächen zu versiegeln", so ihre Forderung, die sich nicht nur auf das Flugfeld bezieht. "Unsere Enkel und Urenkel sollen einmal sehen, wo wir das Ruder herumgerissen haben, anstatt nur zuzusehen, wie unserer Natur zerstört wird", gab sich die Politikerin kämpferisch, die trotz deutlichem Handicap die Einladung von Emanuel Peter annahm, der "zu einem Spaziergang auf diesem wunderschönen Gelände, solange wir das noch können" einlud.