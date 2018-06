Rottenburg Verstärkung für den Kindergarten

Laut dem Ergebnis sind 85 Prozent der Kinder in Eckenweiler im Kindergarten angemeldet. Es wurden aber auch bei den Bürgern angefragt, die einen Kindergartenplatz oder einen Krippenplatz in Zukunft wollen. Zudem wurden alle Kinder ab drei Jahren in die Zahlen der Bedarfsplanung hineingenommen.

Aus der Bedarfsermittlung habe sich ergeben, dass es sieben Plätze zu wenig gebe, die 2021 benötigt werden. Im ersten Halbjahr 2019 werden es vier Plätze zu wenig sein, die nicht aufgefangen werden können, legte Hess dar. Hess stellte die Datenerhebung dem Kulturamt und den drei Bürgermeistern zur Verfügung und erfuhr, dass alles im kommenden Jahr so bleiben wird, wie es derzeit ist. Auch sei abgefragt worden, welche Eltern verlängerte Öffnungszeiten wünschen. "Die meisten wollen die Öffnungszeiten behalten", erklärte Hess.

Nun soll eine weitere 50-Prozent-Kraft eingestellt werden, hier läuft die Ausschreibung der Stelle bereits. Nach den Sommerferien soll die Stelle besetzt sein. Zudem soll das Dorfhaus auf lange Sicht erweitert werden, um Platz zu schaffen für eine weitere Kindergartengruppe.