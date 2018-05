Rottenburg Verkehrskonzept für Öchsner II soll kommen

Im Erschließungsbereich gebe es laut Baur von der Ortsmitte her Straßen, die eines Ausbaus bedürfen. Hier nannte Baur den schlechten Zustand der Edelmannstraße und den Heugärtenweg, der sehr schmal sei. Auch müsse die Frage geklärt werden, wie das Neubaugebiet Öchsner II verkehrstechnisch angebunden wird. Von der alten B 14 her soll es eine direkte Anbindung an den Öchsner II geben.

Zunächst aber sollen die Verkehrsströme angeschaut werden. Auch müsse laut Baur die Frage geklärt werden, wie künftig der Verkehr fließen soll.

Wenn dies geschehen sei, könne gesagt werden, wo es Bedarf gebe. Auch sei dann klar, wie der Verkehr derzeit fließe. Ein Verkehrskonzept könne der Ortschaftsrat mich fachlicher Begleitung der Stadtverwaltung oder mit einem externen Büro erstellen. Baur betonte, dass es derzeit starke Verkehrsbelastungen gebe, die sicherlich auch dokumentiert werden können.