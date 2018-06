Rottenburg Unionsstreit spielt kaum eine Rolle

Rot t enburg-Ergenzingen. Gastrednerin war die CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen-Hechingen, Annette Widmann-Mauz, die die rund 40 Besucher über den Inhalt des Koalitionsvertrages, die beiden Themen betreffend, informierte. Widmann-Mauz ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, war von 2009 bis 2018 parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und ist seit Beginn der neuen Legislaturperiode Beauftragte der Bundesregierung für Migranten, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt. Um es vorwegzunehmen: Der derzeitige Streit innerhalb der Union spielte an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle. Widmann-Mauz ging lediglich am Schluss nach einer Anfrage darauf ein und stellte sich dabei demonstrativ hinter die Kanzlerin. Den geistlichen Impuls vorab gab dem Abend die zweite Vorsitzende und geistliche Leiterin der Kolpingsfamilie, Claudia Hofrichter, mit einem Text aus dem Markus-evangelium.

Bildung in der Kita

Widmann Mauz widmete sich dann den beiden Themen Gesundheit und Bildung. Beides seien Grundrechte, die auch in der Carta der Vereinten Nationen verbrieft seien. Die Politik eröffne den Menschen grundlegende Lebenschancen, denn ohne Gesundheit lasse sich Bildung nur schwer erreichen und umgekehrt animiere die Bildung dazu, die Gesundheit zu erhalten. Die Bildung betreffend, sagte die Parlamentarierin, dass diese bereits in Kita und Kindergarten beginne. Die Politik habe erkannt, dass diese qualitativ hochwertig sein müsse. Aus diesem Grunde habe die Koalition auch 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings gehe dieses Geld an die Länder, die dann je nach Bedarf einzelne Bausteine des Programms den Kommunen gezielt zur Verfügung stellen können. Nicht viel anders verhalte es sich bei den Grundschulen. Man habe ein Sonderprogramm aufgelegt, mit dem die Kommunen direkt unterstützt werden können. Breiten Raum nahm auch die Digitalisierung ein. In einer Zeit, in der Kinder und Jugendliche besser mit dem Smartphone als mit der Sprache zurechtkommen, gelte es, in die Zukunft zu investieren, damit künftige Technologien beherrscht werden können. Zudem gelte es auch, Lehrkräfte und Pädagogen darauf vorzubereiten. Daher müsse eine digitale Landschaft und Kultur geschaffen werden. Dafür stünden vom Bund mehr als fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Allerdings müssten die 16 Bundesländer unterstützend tätig werden und sich auf einheitliche Standards einigen. Das gelte auch für berufliche und berufsbildende Schulen, für die man ebenfalls Förderanreize gesetzt habe. Für die Hochschulen sei es wichtig, Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Dazu bedürfe es einer interkulturellen Kompetenz des Lehrkörpers. Investitionen in die Forschung seien dem Bund immerhin 3,5 Prozent des Bruttosozialproduktes wert. Auch der inklusive Weg für Menschen, die körperliche Gebrechen haben, würde gefördert und letztlich sei die Weiterbildungsoffensive auch für Menschen wichtig, die sich in einem fortgeschrittenen Alter befänden, so Widmann- Mauz.