Rottenburg Unfall: Lkw-Anhänger kippt auf A 81 um

Das mit Lebensmitteln beladene Lkw-Gespann kam aus Richtung Ergenzingen und fuhr an der Anschlussstelle Rottenburg auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf. Kurz vor Ende der Auffahrtsspur kam der Lastwagen nach links in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken fuhr er zu weit nach rechts.