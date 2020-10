Rottenburg Unbekannter greift Jugendlicher in Schritt

Der Täter war gegen 22.50 Uhr im Bereich des Bahnübergangs auf das Mädchen getroffen. Er sprach sie zunächst an, versuchte sie dann zu küssen und griff ihr in den Schritt. Erst als ein Auto in der Nähe anhielt, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Bahnhof.