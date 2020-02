Rottenburg Umzug findet trotz Sturmwarnung statt

Beste Laune also auf der VIP-Tribüne – und auch direkt am Umzug. Pünktlich um 13.30 Uhr startet der Ahland-Tanz. Dann passiert erst mal gar nichts. Der Schellenmann lästert: "Es kann sich nur noch um Stunden handeln, ehe es weitergeht." Also wird Musik aufgelegt – und das Publikum fängt an zu schunkeln.

Kurz nach 14 Uhr geht es dann auf dem Markplatz Schlag auf Schlag: die Pompele, der Ahlandwagen mit der Riesen-Figur. Die Narrenzunft Freudenstadt sorgt für Gekreische bei Kindern und Mädels mit ihren Grusel-Stöcken mit Tierschädeln dran, die schön nahe ans Gesicht gebracht werden. Die lustigen Gartenzwerge Unterensingen hellen die Stimmung wieder auf, ehe die nächsten Hexen dann genüsslich die Opfer in das Hexenrad sperren. Und jede Menge Konfetti in die Haare struwweln. Die freundlichen Sondelfinger Füchse flirten mit dem Publikum, während die Kuckucksgugga Haiterbach mit fetziger Musik die Stimmung anheizen. Märchenhaft, wie Prinzessin Mechthild zu Hohenberg auf dem prächtigen, weißen Thron durch die Gassen gefahren wird. Gruselig die Sumpfgeistermasken der Bad Niedernauer Stoagrättle.

Es geht bei den 78 Fasnetsgruppen Schlag auf Schlag. Die Bilder und Eindrücke wechseln sich ab: Mal Grusel, mal freundlich, mal festlich. Und alles friedlich und entspannt – ohne Stress und Sturm. Schön, dass es heute gleich weiter geht: Ab 20 Uhr gibt es in der Festhalle die Nacht der Narren zu feiern.