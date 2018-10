Rottenburg Umbau der Schlossscheuer ein Höhepunkt

Schuh selbst ist verheiratet mit seiner Frau Monika und hat drei erwachsene Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Alle seien im Berufsleben verankert und hätten einen eigenen Hausstand, erzählt Schuh. Mit seinen beiden Söhnen begann Schuh, vor drei Jahren den Westweg zu laufen, und auch in diesem Jahr waren sie wieder auf Schusters Rappen unterwegs. In fünf Tagen wanderte Schuh mit seinen beiden Söhnen vom Feldberg nach Basel und wieder zurück – insgesamt 160 Kilometer. Auf die Idee, den Westweg zu laufen, kamen die Söhne von Schuh selbst. Am Abend wurde Karten gespielt, zudem genoss es Schuh, sich mit seinen Söhnen viel unterhalten zu können und einmal ganz aus dem Alltag herauszukommen.