Rottenburg Töne aus der Mensch-Musik-Maschine

Starzach-Börstingen. Kunstort-Macherin Monika Golla berichtet: "Wir hatten ein bombastisches Opening und haben jetzt ein bombastisches Closing." Denn: Zum Abschluss der Saison, in der Künstler ein Atelier auf Zeit in der ehemaligen Schule in Börstingen bekommen können, gibt es etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal darf das Publikum die Mensch-Maschine bespielen.

Der Kölner Komponist Gero Koenig erklärt: "Im Eleven mache ich vor der Premiere in Karlsruhe den ersten Testlauf, ob mein Chordeograph von sechs Zuhörern auf einmal bespielt werden kann." Ein neues High-Tech-Instrument, dass er im Auftrag des Stadtmuseums München konstruiert. Doch was – zum Kraftwerk noch mal – ist ein Chordeograph? Koenig: "Das Instrument besteht aus Klavier-Bass-Saiten, die auf einen Rahmen gespannt sind. Darunter ist ein Klangkörper aus Holz. Vor den Saiten ist ein halbdurchsichtiger Monitor. Bis zu sechs Personen können vor dem Chordeographen stehen und die Musik allein durch Hand- und Armbewegungen machen." Die Mensch-Musik-Maschine. Koenig: "Und genau diese Bedienung mit Hilfe der Augmented Reality werde ich im ›Eleven‹ zum ersten Mal live testen." Doch wie funktioniert das genau? Was steckt hinter der Mensch-Musik-Maschine? Koenig: "Für mich als Komponist geht es darum, Mittel zu entwickeln, die ein flexibles und erweitertes Hörerlebnis ermöglichen. Durch die Steuerung von außen gibt es ein interaktives Feedback zwischen Komponist und Zuhörer." Denn: Koenig hat Partituren entwickelt, die auf den Videoschirm projiziert werden und deren Melodie und Tempo dann von den Zuhörern heute, Samstag, 22. September, ab 20 Uhr per Hand gesteuert werden kann. Koenig: "Im Eleven ist der erste Publikums-Testlauf vor der Deutschland-Premiere am 19. Oktober in Karlsruhe vor."

Der kanadische Künstler Thomas Sebastian Collins hat die Mal-Maschine gebaut. Holz. Zahnräder – handgesägt. Die wird dann am Montag über dem Roten Sofa im Kunstort Eleven an die Wand gehängt. Sieht dann aus wie eine "malende Kuckucksuhr". Denn: Unter dem Zahnradwerk – dort, wo sonst die Pendel sind – hängt eine Scheibe. Sie wird – so ähnlich wie beim Spirograph – bemalt, wenn sich die Räder drehen. Collins: "Ich bin auf die Idee gekommen, als ich über das Werden der Menschheit nachgedacht habe. Die Wälder gibt es schon ewig. Wenn dort nichts passiert, bleibt es, wie es ist. Wenn sie für Städte gerodet werden, bleibt immer noch was übrig. Und so ist meine Maschine auch – die Urform bleibt. Und doch kannst Du die Malerei von außen beeinflussen."