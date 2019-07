Rottenburg Tödlicher Unfall an Auffahrt zur B 28a

Wie die Polizei in Reutlingen bestätigte, hat es an der Kreuzung der L 361 / B 28a einen Verkehrsunfall gegeben. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Genauere Details sind bislang nicht bekannt.