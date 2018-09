Rottenburg Tilman Just-Deus tritt sein Amt an

Als Pfarrer sei er zum Dienst an Gott beauftragt, es gehe darum, das Wort Gottes weiter zu sagen. Vieles in seinem Aufgabenfeld sei spannungsreich. Die Zeit des Übergangs sei nun vorbei, Kisten wurden ausgepackt, die Familie habe sich in Rottenburg orientiert. "Es ist ein guter Anfang in Rottenburg, den wir erleben durften", betont Just-Deus.