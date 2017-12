Rottenburg "Tiger" und "Maus" im Einsatz

Rottenburg-Ergenzingen. Die Bucheles kümmern sich darum, dass die geernteten Zuckerrüben letztlich dort landen, wo sie bereits sehnlichst erwartet werden. Nämlich im Südzucker-Werk Offenau bei Heilbronn. Allerdings sind die beiden Brüder in verschiedenen Bereichen tätig. Da gibt es zum einen die Rodegemeinschaft, die dafür sorgt, dass die Zuckerrüben geerntet werden, zum andern die Abfuhrgemeinschaft, die für Transport und Lieferung zuständig ist. Die beiden Institutionen arbeiten zwar zeitlich etwas verzögert, aber trotzdem Hand in Hand.

I n der Erntezeit wird rund um die Uhr gefahren

Bernd Buchele gehört zur Rodegemeinschaft, die rund 160 Mitglieder umfasst. Sie wurde 1990 gegründet, nachdem 25 größere Betriebe im Oberen Gäu eine Rodemaschine für rund 450 000 Euro angeschafft hatten. Mittlerweile sind zwei dieser sogenannten Köpfrodebunker im Einsatz. Eine davon, die rund 15 Meter lang und mit 598 PS ausgestattet ist, vom Typ "Euro-Tiger V8-4", wird von Bernd Buchele gefahren. Der "Tiger" vereinigt verschiedene Arbeitsgänge: Er schneidet den Rüben die Blätter ab, zieht sie aus dem Boden und "bunkert" sie in seinem Inneren. Sechs Reihen gleichzeitig rodet das landwirtschaftliche Hochleistungs-Monster. Wenn dessen Rübentank dann voll ist, fährt Bernd Buchele an einen vorher ausgemachten Platz am Feldrand und der "Tiger" spuckt seinen Inhalt dann rumpelnd wieder aus.