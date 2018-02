Rottenburg Teilhabe an der Gesellschaft möglich machen

Rottenburg (amb). Andreas Thalmüller stellte sich in der jüngsten Sitzung des Integrationsbeirates als neuer Behindertenbeauftragter der Stadt Rottenburg vor. Auch wurde Thalmüllers Stellvertreter Josef Saile vorgestellt. Thalmüller selbst ist 29 Jahre alt und derzeit Referendar an einer Rottenburger Schule. Er unterrichtet Religion und Italienisch. In seiner Arbeit als Behindertenbeauftragter ist es eines seiner Ziele, Menschen mit Behinderung eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Thalmüller sieht sich daher als Bindeglied zwischen dem Behindertenbeirat und der Verwaltung. So möchte er die Interessen der Menschen mit Behinderung in der Verwaltung vortragen.