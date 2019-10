Rottenburg Teil von Hauswand stürzt ein

In der Rottenburger Schuhstraße stürzte am Samstag gegen 17 Uhr ein Teil einer Hauswand in einem Obergeschoss ein. Der Schutt fiel in einen zu diesem Zeitpunkt unbelebten Innenhof.

Die Feuerwehr rückte an, zudem Polizei und Technisches Hilfswerk mit insgesamt gut 30 Mann Einsatzstärke. Die Hauswand war teilweise eingestürzt, da ein Balken, der den Gebäudeteil trug, morsch war und nachgegeben hatte. Aufgrund des eingestürzten Gebäudeteils war die Statik des gesamten Gebäudes nicht mehr gegeben. Das gesamte Gebäude drohte nach hinten abzugleiten und einzustürzen.

Daher wurde das Mehrfamilienhaus mit zum Zeitpunkt des Unglücks 14 Bewohnern von der Polizei evakuiert.