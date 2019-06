Rottenburg Tausende strömen zu Neckarfest

Allein im Freizeitpark Schänzle spielten am Samstagabend über zehn Bands, die Festbesucher hatten also die Qual der Wahl. Bereits am Freitagabend war das Neckarfestwochenende mit dem Brückenfest und dem Aradtag gestartet. Arad ist die rumänische Partnerregion des Landkreises. Und auch Gäste aus der türkischen Partnerstadt Rottenburgs, Yalova sowie französische Gäste aus Lyon sur Mer und St. Claude machten das Fest zum internationalen Treffpunkt.