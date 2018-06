Rottenburg Synagogen des "schwäbischen Typus"

Karlh einz Geppert als Kulturamtsleiter und Mitglied des Fördervereins Synagoge Baisingen führte in die Ausstellung ein. Er freute sich, dass die Wanderausstellung über Synagogen in Bayerisch-Schwaben auch in Baisingen Station macht. Geppert gab einen Überblick über die Geschichte der Juden in Baisingen und über die Geschichte der Baisinger Synagoge, die mittlerweile Gedenkstätte ist. 1782 wurde die Baisinger Synagoge erstmals erwähnt. 1938 wurde sie während der Pogromnacht durch die Nazis geschändet. Seither ist die kein Gotteshaus mehr, sondern diente jahrzehntelang als Scheune. Dies habe wohl ihr Fortbestehen gesichert, so Geppert. 1998 wurde dann die neue Gedenkstätte Synagoge Baisingen eröffnet, zudem wurde auch der Jüdische Friedhof als Gedenkstätte reaktiviert.

Schönhagen gab im Anschluss einen Überblick über die Ausstellung und die Geschichte der Synagogen in Schwaben. Die Ausstellung umfasst frühe Synagogenbauten, die Ende des 17. Jahrhunderts entstanden sind, und spannt den Bogen bis in die heutige Zeit. Eingegangen wird in der Schau auch auf Synagogen des "schwäbischen Typus", wie sie zwischen 1780 und 1820 in Schwaben entstanden sind. Augsburg ist eines der zentren jüdischen Glaubens und verfügt heute noch über eine intakte Synagoge.