Rottenburg Streit um politische Filmvorführung in Schule

Auch in Leserbriefen, die in unserer Zeitung erschienen sind, heißt es beispielsweise: "Beide Herren (OB Neher und Ergenzingens Ortsvorsteher Reinhold Baur) haben nichts aus dem Bürgerentscheid gegen das Gewerbegebiet Kiebingen gelernt. Denn sonst hätten sie diesen Filmbeitrag als Chance begriffen, um bereits im Vorfeld zu den Planungen für das Flugfeld in einen Bürgerdialog einzutreten, wie zum Beispiel die Stadt Reutlingen." In einem weiteren Leserbrief heißt es: "Der massive Flächenverbrauch ist ein großes Umweltproblem. Ein Dokumentarfilm und die anschließende Diskussion zu dem Thema wäre ein wichtiger Bürgerdialog. Schade, dass es nicht unterstützt wird."

Als Konsequenz aus dem Eklat wolle die Stadtverwaltung laut Neher in Zukunft noch strenger prüfen, welche Veranstaltungen in der Mensa stattfinden dürfen. Auf Anfrage unserer Zeitung gab die Stadtverwaltung bekannt, dass nun "auf jeden Fall eine Nutzungsordnung für die Mensen erlassen werden sollen, damit auch mögliche Aspekte wie beispielsweise ›politische Neutralität‹ bei der Nutzung klar geregelt sind". Einen Tag nach der kontroversen Diskussion im Gemeinderat hat sich die Stadtverwaltung bei der Aufsichtsbehörde rückversichert. Das Ergebnis: "Außerschulische Veranstaltungen können in untergeordnetem Maß erfolgen, sofern der Schulbetrieb nicht tangiert wird, also zum Beispiel auch die Ortschaftsratsitzungen (obwohl diese ja auch nur ausnahmsweise aufgrund der Rathausumbauarbeiten dorthin verlegt wurden)."

Ergenzingens Ortsvorsteher Reinhold Baur sagte noch vor der neusten Stellungnahme der Stadt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich muss abklären ob der Ortschaftsrat weiterhin in der Mensa tagen darf."

Auch er stimme mit Nehers Film-Entscheidung überein. In der Vergangenheit hat auch die Jugendkapelle des Musivereins in der Mensa Auftritte gehabt, doch dabei sei laut Baur ein durch das Engagement des Vereins in der Schule ein schulischer Bezug vorhanden. Auch der Heimatverein habe die Mensa schon genutzt. Dabei sei ebenfalls ein Bezug zur Schule nachweisbar gewesen.

Was die "Gerüchte-Verbreiter" im Sinn haben, ist nicht eindeutig. Baur meint: "Sie wollen die Verwaltung an den Pranger stellen." Nicht zu vergessen ist, dass die Kommunalwahlen im Mai kurz bevorstehen.

Die Wählervereinigung "Bürger für Ergenzingen" (BfE) ist nach Angaben auf ihrer Homepage gegen eine Vergrößerung des Gewerbegebiets Ergenzingen-Ost. Sie schreibt: "Der Flächenverbrauch der wertvollen Ackerböden hier im Gäu muss reduziert werden. Wir wollen keine weitere Logistikansiedlung mehr und keine großflächigen Lagerhallen, die kaum Arbeitsplätze anbieten."