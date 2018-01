Rottenburg Stimmgewaltige russische Volksweisen

Maxim Kowalew, der Namensgeber und Gründer des Chores, ist der Sohn einer deutschen Gesangslehrerin und eines russischen Pianisten. In Danzig geboren, will Kowalew heute in seinem Don-Kosaken-Chor begabten Künstlern die Möglichkeit geben, ihr großes Talent an die Öffentlichkeit zu bringen.