Rottenburg-Ergenzingen (kra). In verschiedenen Gruppen sind seit dem 1. Januar die Sternsinger unterwegs, die für den Segen der Häuser und Wohnungen bitten und traditionell die Inschrift C+M+B (Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus) und die Jahreszahl an die Haustüren schreiben. Die Sternsinger helfen mit, den Armen eine gute Nachricht zu überbringen, denjenigen, die für die Not der Menschen blind geworden sind, die Augen zu öffnen und denjenigen, die sich nicht selbst helfen können, auf eigene Füße zu stellen, sagte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst. Mit dem Leitwort der diesjährigen Aktion "Segen bringen, Segen sein", weisen die Sternsinger dieses Mal auf die Situation von rund 60 Millionen Kindern weltweit hin, die in Fabriken, Steinbrüchen und sonstigen Arbeitsstätten ausgebeutet werden.