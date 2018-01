Rottenburg Starke Stimmen und perfekte Technik sind Markenzeichen

Das international erfolgreiche Vokalsextett Singer Pur feierte 2017 sein 25-jähriges Bühnenjubiläum – die Brillanz der Stimmen und die technische Versiertheit der Musiker ist der umfangreichen Bühnenerfahrung geschuldet. Singer Pur, das sind die Sopranistin Claudia Reinhard, die Tenöre Rüdiger Ballhorn und Markus Zapp, der Tenor Manuel Warwitz sowie Bariton Reiner Schneider-Waterberg und Bass Marcus Schmidl.

Organisiert worden war das Silvesterkonzert von Birgit und Bernhard Kugler in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Zehntscheuer. Singer Pur sang bislang in über 50 Ländern und zählt zu den führenden A-Capella-Formationen Europas. Unter anderen wurden Singer Pur mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. Die sechs Sänger spannten beim Konzert im Weggental einen breiten Bogen von tief empfundenem Glauben an Gott und der schützenden Kraft Mariens über die Nöte des Krieges, der Verzweiflung durch Verlassensein und Täuschung bis hin zu weihnachtlichen Nachklängen, etwa im Gesang von Johann Eccard "Übers Gebirg Maria geht". Zum Einzug sangen Singer Pur eindrücklich einen Choral von Hildegard von Bingen, "O pastor animarum". Man merkte bereits hier die geschulten Stimmen – die Männer entstammen alle den berühmten Regensburger Domspatzen. Von Giovanni Pierluigi Palestrina sangen die Musiker "Pulchra est o Maria". Einen Kontrast setzte das Vokalensemble mit Neuer Musik, etwa mit Wolfgang Rihms "Tristis est anima mea". Es folgten zwei Werke von Orlando di Lasso, "Media Vita" und "Quare tristis es". Eindringlich war der Wunsch nach Frieden, der in dem Choral "Supplication for Peace" von Ivan Moody zutage trat. Ivan Moody schrieb bereits viele Stück für Singer Pur. Von Giaches de Wert sangen die sechs Solisten "Queste non son piu lagrime", und mit irischen Weisen und einem Choral von Felix Mendelssohn Bartholdy klang der Konzertabend gelungen aus. Tosender Beifall belohnte die Musiker für ihre hochkarätige Leistung, es folgte dann noch eine Zugabe. Hier sangen die Sänger "Glory to the Newborn King" von Mendelssohn Bartholdy.