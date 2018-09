Rottenburg Stadtverwaltung Rottenburg äußert sich zu Kritik von Aktionsbündnis

Rottenburg. "Sind Sie dafür, dass das im Zuge des ›Strategie- und Handlungsprogramms Wirtschaftsflächen Rottenburg am Neckar‹ geplante Gewerbegebiet Herdweg nicht realisiert wird und alle dem entgegenstehenden Gemeinderatsbeschlüsse vom 20. März 2018 aufgehoben werden?" So lautet die Frage beim Bürgerentscheid am 21. Oktober. "Denn genau diese Frage hat das Aktionsbündnis Rottenburg/Kiebingen selbst formuliert und als Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid eingereicht", teilt die Stadtverwaltung Rottenburg mit. Es handele sich also konkret um die Frage, ob die Bürger das kernstadtnahe Gewerbegebiet am Standort Herdweg, das zu einem kleineren Teil auf Kiebinger Gemarkung liegt, dort haben möchten oder nicht.