Rottenburg Stadtteil soll positives Wohngefühl vermitteln

Bauplaner Mathias Hähnig stellte den Bebauungsplan vor. Er soll in Teilschritten realisiert werden. Eine Anbindung an die Landesstraße soll erfolgen, man wird aber auch Lärmschutz installieren, um die Anwohner zu schützen. Angedacht ist der Anschluss an die Regionalbahn. Sollte dies möglich sein, werden an der Bahnhaltestellte Ladestationen für E-Bikes sowie Park-and-Ride Parkplätze, Fahrradabstellplätze und auch Carsharingparkplätze entstehen.