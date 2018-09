Rottenburg Stadt Rottenburg nutzt Gewerbeschau für Werbung

Ortsvorsteher Reinhold Baur hieß dazu neben Verantwortlichen der Stadt Rottenburger geladene Gäste sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger willkommen. Baur betonte, dass im "Höllsteig" derzeit mehr als 200 Menschen in Lohn und Brot stehen und in "Ergenzingen Ost" rund 1400. Die Struktur im "Höllsteig" Handwerksbetriebe und in "Ergenzingen Ost" größere Firmen anzusiedeln habe sich bewährt, so Baur.

Oberbürgermeister Stephan Neher sah Rottenburg und Ergenzingen mit diesen Gewerbegebieten gut aufgestellt. Man könne aber nicht nur auf Ergenzingen und die Nähe der Autobahn verweisen, so der OB, sonst sei man eines Tages so weit wie die Stadt Pirmasens, die über Jahre hinweg geschlafen habe und in dieser heutzutage drei Viertel der Menschen von Harz IV lebten.

Christian Wehrle, Geschäftsführer der Firma Bitzer, stellte heraus, dass die Ansiedlung in Ergenzingen die richtige Maßnahme gewesen sei. Mittlerweile habe die Firma neun Bauabschnitte verwirklicht und aus den rund 280 Beschäftigten, von denen man einmal in Ergenzingen ausgegangen sei, seien 570 geworden. Wehrle stellte fest. "Wir haben geliefert und wir werden das auch weiterhin tun." Er bemängelte allerdings den Ist-Zustand im öffentlichen Nahverkehr: "Schön wäre eine S-Bahn-Haltestelle gegenüber unseres Betriebes." Das versprach ihm der Ortsvorsteher unter der Prämisse, dass die Bahn ebenfalls ihre Hausaufgaben mache. Was das Thema S-Bahn betreffe, da sei man dran.