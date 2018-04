Rottenburg Stadt forciert Gewerbestrategie

Für den Ersten Bürgermeister Thomas Weigel und für Neher sind die Pläne eine "erste Ideenskizze, wie man sich das Gewerbegebiet vorstellen könnte". Und es seien Grundlagen für eine weitergehende Diskussion. Die Frage sei, wie es sich konkret darstelle. So könnte man die Erschließung in drei Bauabschnitte unterteilen, so dass man nach und nach je nach Bedarf auffüllen kann.

Zunächst wolle man klarstellen, wie sich die Stadt das Gewerbegebiet vorstellen kann, so Neher. Derzeit gebe es auch eine Unterschriftenaktion eines Bürgerbündnisses, das sich gegen das geplante Gebiet zur Wehr setze. Hier wolle man vorgreifen und wenn möglich alle Beteiligten an einen Runden Tisch holen, erklärte Neher. Man wolle frühzeitig schauen, wo der richtige gemeinsame Weg liegen könne, so Neher. "Wir wollen keine Fronten aufbauen, sondern am Runden Tisch eine Lösung finden."

Das Gewerbegebiet Galgenfeld läge bei einer Realisierung der vorliegenden Pläne zu zwei Dritteln auf Rottenburger Gemarkung und zu einem Drittel auf Kiebinger Gemarkung.